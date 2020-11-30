Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 30 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 30 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?

30 Kasım'da MasterChef'te yarışmacıları çiğ börek yapıyor. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te düello kazananı da belli olur. 30 Kasım Masterchef düello ödülü nedir? 30 Kasım MasterChef Türkiye'de neler oldu? 30 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 30 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu?

Masterchef'te bu akşam mavi takım kaptanlığı için yarış var. Masterchef Türkiye 2020'de son 7 belli oldu ve son 4 için kıyasıya mücadele başladı. Yarışmacılar çiğ börek yaparak yarışıyorlar ve bir kişi mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, karşısına bir kırmızı takım kaptanı belirleyecek ve yeni takımlar oluşacak.

30 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosu için 7 isim yarışıyor. Özgül, Ebru, Eray, Barbaros, Sefa, Emir ve Serhat çi börek yaparak mavi takım kaptanlığı için yarışıyor.

En beğenilen 3 tabak;

30 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Mavi takım kaptanı en iyi profiterolyapan kişi olacak. Şefler kimi seçti?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı mavi takım kaptanı tarafından belirlenecek. Mavi takım kaptanı olan karşısında bir isim belirliyor.kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti?

BU HAFTANIN MASTERCHEF TAKIMLARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kaptanlar takımlarını belirleyecek...

Mavi takım kaptanı:

Kırmızı takım kaptanı:



DÜELLO AVANTAJLARI

Kazanan takım kaptanı, verilen 3 konseptten birini seçecek.