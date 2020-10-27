Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi düellosunu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı?
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Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi düellosunu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı?

27.10.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:27
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi düellosunu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı?

Masterchef'de bugün 26 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Özgül ve kırmızı takımdan Tanya İzmir bomba tatlısı ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 26 Ekim düelloyu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı? Yemeğin adı neydi?

MASTERCHEF 26 EKİM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?

Masterchef şefleri düello için İzmir bomba yapılmasını istedi. Özgül ve Tanya İzmir bomba tatlısını en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ÖZGÜL MÜ? TANYA MI?

Masterchef yarışmasında bugün Özgül ve Tanya İzmir bomba tatlısı ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Tatlılar yapıldı. Şefler tarafından en beğenilen tabak Tanya'nınki oldu. Buna göre kaptanlık düellosunu Tanya kazanmış oldu.

KAZANAN : TANYA

MASTERCHEF 26 EKİM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Buna göre düelloyu kazanan kaptan rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımındaki bir kişiyle takas etme hakkı kazandı. Tanya rakip takımdan kendi takımına istediği oyuncuyu alabilecek.

TANYA HANGİ OYUNCUYU TAKAS ETTİ?

Düelloyu Tanya kazandı. Tanya rakip takımdan Barbaros'u kendi takımına aldı. Kendi takımından ise Sefa'yı karşı takıma gönderdi.

Mavi takıma giden isim : Sefa

Kırmızı takıma giden isim : Barbaros

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi düellosunu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı?

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Masterchef bugün kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Özgül kırmızı takım kaptanı için Tanya'yı belirledi. İki takım kaptanı mavi ve kırmızı takım kadrosunu oluşturdular.

Mavi takım kaptanı: Özgül

Kırmızı takım kaptanı: Tanya

MASTERCHEF 26 EKİM YENİ TAKIMLAR

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray, Sefa

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya, Barbaros, Serhat, Furkan, Emir, Ebru

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