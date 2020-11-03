Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi düellosunu kim kazandı? Emir mü? Serhat mı?

Masterchef'de bugün 2 Kasım Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Emir ve kırmızı takımdan Serhat ekşili köfte ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 2 Kasım düelloyu kim kazandı? Emir mü? Serhat mı? Yemeğin adı neydi?

MASTERCHEF 2 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?

Masterchef şefleri düello için ekşili köfte yapılmasını istedi. Emir ve Serhat ekşili köfte yemeğini en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? EMİR Mİ? SERHAT MI?

Masterchef yarışmasında bugün Emir ve Serhat ekşili köfte ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Yemekler yapıldı. Şefler tarafından en beğenilen tabak Serhat'ın tabağı oldu. Buna göre kaptanlık düellosunu Serhat kazanmış oldu.

MASTERCHEF 2 KASIM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Buna göre düelloyu kazanan kaptan ertesi gün yapılacak menüyü önceden görebilecek ve menüyü belirleyecek. Böylelikle önceden yemekler hakkında takımı ile birlikte yemekler üzerine düşünecek zamanı olacak.