Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosunu kim aldı? 2 Kasım MasterChef kaptanları kimler?
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Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosunu kim aldı? 2 Kasım MasterChef kaptanları kimler?

02.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:19
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosunu kim aldı? 2 Kasım MasterChef kaptanları kimler?

Masterchef'de bugün 2 Kasım Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Peki Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosu kazanan isim kim oldu? MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi, peki düello kazananları kim oldu? MasterChef takımları belli oldu mu?

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 2 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

MASTERCHEF 2 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef şefleri düello için pankek yapılmasını istedi.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar pankek yaptı ve en çok Ayyüce, Serhat, Barbaros, Sefa, Emir'inki beğenildi. Yarışmacılar kaptanlık için tuzlu krep yapacak ve bir kişi mavi takımın kaptanı olacak!

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.

2 KASIM MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

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