Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Tahsin mi Emre mi? 30 Ağustos kaptanlık düellosu kazananı kim oldu? Avantajı ne?

30 Ağustos MasterChef'te yarışmacılar falafel yapıyor. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te düello kazananı da belli oluyor. 30 Ağustos Masterchef düello ödülü nedir? Avantaj nedir? Hangi takım avantajı aldı? 30 Ağustos MasterChef Türkiye'de neler oldu? 30 Ağustos Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 30 Ağustos kaptanlık düellosu kazananı kim oldu? Kazanan hangi avantajlara sahip olacak? İşte bilgiler...

Masterchef'te bu akşam kaptanlık düellosu heyecanı yaşanıyor. Mavi takım kaptanı Tahsin olmuştu. Kırmızı takım kaptanı ise Emre seçildi. Peki, hangi kaptan düelloyu kazandı? Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 30 Ağustos'ta kaptanlık düellosu kazananı kim oldu? Yeni haftanın takımları ve yarışmacıları kimler oldu?

30 AĞUSTOS KAPTANLAR KİM OLDU?

Bugün yapılan tantuni yarışmasında mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Tahsin, kırmızı takım kaptanı için Emre'yi seçti.

MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN

TAHSİN KIRMIZI TAKIM KAPTANI : EMRE

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi takım yarışmacıları:

- Tahsin

- Eren

- Hasan

- Dilara

- Şükrü

- Mustafa

- Milhan

- Tunahan

Kırmızı takım yarışmacıları:

- Emre

- İbrahim

- Sergen

- Burcu

- Mert

- Hamza

- Fatma

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30 AĞUSTOS KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

30 Ağustos kaptanlık düellosunda falafel yapılıyor. Şuanda yarışma devam ediyor. Sonuçlandığın açıklayacağız. Kaptanlık düellosunda Tahsin ve Emre kıyasıya yarışıyor.

Jüriler Tahsin'in falafellerini beğendi. Birazdan Emre'nin tabağını tadacaklar. Yarışmanın kazananı reklamlardan sonra açıklanacak...

Tahsin'in toplam yaptığı falafel sayısı : 38 adet

38 adet Emre'nin toplam yaptığı falafel sayısı : 35 adet

Jüriler Tahsin'in yaptığı falafelleri daha çok beğenmiştir. Bundan dolayı Tahsin kazanmıştır.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KAZANAN İSİM : TAHSİN