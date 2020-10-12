Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi etli lahana sarması düellosunu kim kazandı? Uğur mu? Sefa mı?

Masterchef'de bugün 12 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Uğur ve kırmızı takımdan Sefa etli lahana sarması ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...