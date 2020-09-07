Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
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Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri Kaptanlık Düellosu sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı? 7 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
07.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:30

MasterChef'te bugün Kaptanlık Düellosu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak 5 dakika ödülünü kazanmaya çalıştı. Peki, 7 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

7 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık Düelloyu oyunu henüz sonuçlanmadı.

KAPTANLIK DÜELLOSU NEDİR

Bu hafta kaptanlık düellosunda Mavi takımın kaptanı Esra ve Kırmızı takımın kaptanı Arem karşı karşıya geldi.

her iki kaptan en güzel falafeli yapmak için yarışıyor.

Kazanan kaptanın yakımı bir sonraki yarışmada 5 dakika avantajı elde edecek.

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