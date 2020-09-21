Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 21 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
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Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 21 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri Kaptanlık Düellosu sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı? 21 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 21 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
21.09.2020 21:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:30

MasterChef'te bugün Kaptanlık Düellosu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak 5 dakika ödülünü kazanmaya çalıştı. Peki, 21 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

21 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık Düello oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com

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