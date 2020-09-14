Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 14 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı? MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri Kaptanlık Düellosu sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı? 14 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün Kaptanlık Düellosu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak 5 dakika ödülünü kazanmaya çalıştı. Peki, 14 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı? 14 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU OYUNU'NU KİM KAZANDI? Kaptanlık Düellosu sonuçlandığında sonuçları sayfamızdan öğrenebilirsiniz. KAPTANLIK DÜELLOSU NEDİR? Bu hafta kaptanlık düellosunda Mavi takımın kaptanı ve Kırmızı takımın kaptanı karşı karşıya geliyor. Kazanan kaptanın yakımı bir sonraki yarışmada 5 dakika avantajı elde edecek.