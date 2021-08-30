Masterchef kaptan kim oldu? Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? 30 Ağustos Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kim?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tantuni yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tantuniyi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 30 Ağustos kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden ilk kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 30 Ağustos 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk hafta kaptanları... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

30 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yapılan yarışmada jüriler Tahsin'in tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Tahsin haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak.

6. olan yarışmacı : Burcu

5. olan yarışmacı : Hasan

4. olan yarışmacı : Sergen

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : İbrahim

1. olan yarışmacı : Tahsin

KAPTAN OLAN YARIŞMACI : TAHSİN

Bu sonuçlara göre Tahsin mavi takım kaptanı seçildi.

Tahsin Emre'yi seçti ve kırmızı takım kaptanı Emre oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : EMRE

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Hasan Biltekin

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen