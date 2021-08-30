Masterchef kaptan kim oldu? Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? 30 Ağustos Mavi ve Kırmızı takım kaptanları kim?
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tantuni yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tantuniyi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 30 Ağustos kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden ilk kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 30 Ağustos 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk hafta kaptanları... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
30 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Yapılan yarışmada jüriler Tahsin'in tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Tahsin haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak.
- 6. olan yarışmacı : Burcu
- 5. olan yarışmacı : Hasan
- 4. olan yarışmacı : Sergen
- 3. olan yarışmacı : Eren
- 2. olan yarışmacı : İbrahim
- 1. olan yarışmacı : Tahsin
KAPTAN OLAN YARIŞMACI : TAHSİN
Bu sonuçlara göre Tahsin mavi takım kaptanı seçildi.
Tahsin Emre'yi seçti ve kırmızı takım kaptanı Emre oldu.
- MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN
- KIRMIZI TAKIM KAPTANI : EMRE
MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?
Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek
Burcu Önal
Görkem Demiral
Hasan Biltekin
Tahsin Küçük
Eren Kaşıkçı
Mert Yılmaz
Safanur Bol
Emre Büber
Sergen Özen