Masterchef kaptan kim oldu? 6 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler soğuk baklava yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi baklavayı yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 6 Eylül kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...