Masterchef kaptan kim oldu? 6 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler soğuk baklava yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi baklavayı yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 6 Eylül kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden üçüncü kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 6 Eylül 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk hafta kaptanları... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
6 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?
Kaptanlık seçme oyununda jüriler soğuk baklava yapılmasını istedi. En iyi baklavayı yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.
6 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
6 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, soğuk baklava yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
- 6. olan yarışmacı : Burcu
- 5. olan yarışmacı : Dilara
- 4. olan yarışmacı : Tahsin
- 3. olan yarışmacı : Azize
- 2. olan yarışmacı : Mert
- 1. olan yarışmacı : Hasan
KAPTAN OLAN YARIŞMACI : HASAN
Buna göre yeni haftanın mavi takım kaptanı Hasan oldu.
Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Safanur'u seçti.
BU HAFTANIN OYUNCULARI!
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
- - Hasan
- - Sergen
- - Eren
- - Şükrü
- - Tahsin
- - Mustafa
- - Milhan
- - Tunahan
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
- - Safanur
- - İbrahim
- - Burcu
- - Emre
- - Dilara
- - Azize
- - Mert
- - Hamza