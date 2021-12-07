Masterchef kaptan düellosunu kim kazandı? Masterchef'te düelloyu hangi kaptan kazandı? Masterchef avantaj oyunu kazanan takım!

Masterchef avantaj kim kazandı? 6 Aralık Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? sorularının yanıtı araştırılıyor.Bu akşam başlayan yeni haftada Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı Mert oldu.Şeflerin istediği şekilde en güzel kadınbudu köfte yapan yarışmacı, takımına önemli bir avantaj kazandıracak. Bu akşam Masterchef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? Masterchef hangi kaptan kazandı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan dürüm yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Hasan, MasterChef'te ilk haftanın kazananı oldu. Hasan, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Mert'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Hasan ve Mert oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan ismi belirlemek için son değerlendirmeyi açıkladı. Hasan, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Hasan oldu. Hasan, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

MASTERCHEF DÜELLO KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Hasan ile kırmızı takım kaptanı Mert, düelloda karşı karşıya geldi. Kaptanlar, gözleri kapalı halde önlerin gelen şeylerin ne olduğunu bilmeye çalıştılar. Kaptanlar düellosunu kazanan Hasan oldu.

MASTERCHEF AVANTAJ OYUNU NEDİR?

MasterChef'te "Kaptanlar Düellosu" oyununu kazanan mavi takımın avantajı belli oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kendi takımından bir isim ile karşı takımdan bir isimin karşı karşıya geleceği grupları oluşturma hakkına sahip oldu.

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