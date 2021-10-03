MasterChef Türkiye'de 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. bölümde MasterChef Türkiye ana kadrosuna, yedek kadrodan katılacak son isim belli oldu. Yapılan büyük mücadele sonrası vatandaşlar internette en çok "Masterchef kadrosuna dahil olan son isim kim oldu? 3 Ekim MasterChef Türkiye ana kadrosuna kim dahil oldu? MasterChef ana kadrosuna kim girdi? Masterchef Türkiye ana kadrosuna kim katıldı? Masterchef Türkiye katılan son yarışmacı kim?" sorularının cevaplarını aratmakta. Şeflerin ana kadroya dahil olması için görüş bildiği isim kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİM DAHİL OLDU?

Masterchef Türkiye 2021'in 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. bölümünde Şefler yedek yarışmacılardan "Sufle" yapmasını istedi. 9 yedek yarışmacı arasından tabağı şefler tarafından en çok beğenilen Rabia Nur, Merve ve Zerda oldu.

Şeflerin yaptığı seçim sonrası MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil olacak son isim Rabia Nur oldu. Rabia Nur'un ana kadroya giren son isim olmasının ardından yedek yarışmacıların MasterChef Türkiye 2021 hayali artık sona ermiş oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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