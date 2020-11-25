MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman başlıyor?

TV8'in resmi internet sitesinde çocukların anne ve babaları tarafından doldurulması gereken başvuru formu yayınlandı. TV8, MasterChef Junior başvuruları almaya başladı. Peki, MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?

Acun Medya'nın hazırladığı programlardan O Ses Türkiye'de yapılan çocuklar versiyonu MasterChef için de uygulanacak Peki, MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır, yaş şartı kaç? MasterChef Junior ne zaman başlıyor? MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MasterChef Junior başvurusu yapmak için online formu doldurmak gerekiyor. Formda yer alan bazı sorular:

•Neden Masterchef Junior'a katılmak istiyor?

•Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

•Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

•Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

•Ne sıklıkla yemek yapar?

•En sevdiği yemek nedir?

•Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

•Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

•Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

•Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

•En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?•Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

•Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

•Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

•Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

•Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

•Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

•Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

•Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.

•Herhangi bir ajansa üye misiniz? EVET ise, bilgi verebilir misiniz?

•Hiç televizyon programlarında, filmlerde, internet sitelerinde, radyolarda, sahne veya reklamlarda yer aldınız mı?

•Daha önce herhangi bir realite şovuna katıldınız mı?

•Şu anda herhangi bir oyun veya yarışma şovu da dahil olmak üzere başka bir realite şovu için değerlendiriliyor musunuz?

•Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir alerji ve/veya ilaç bilgisi var mı? EVET ise, detaylıca açıklayabilir misiniz?

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MASTERCHEF JUNİOR 2020 TÜRKİYE NE ZAMAN?

MasterChef Junior başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Sayfamızı takip ederek güncel bilgilere ulaabilirsiniz.