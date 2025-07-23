MasterChef İrem kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef İrem elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Masterchef Türkiye'de jüri koltuğundaki Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya eşliğinde yarışan adaylar, her etapta hünerlerini sergilemeye çalışıyorlar. İzleyicinin de oldukça ilgili olduğu yarışmada, "Masterchef İrem kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı var mı?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Bu heyecanlı soruların yanıtı da yarışmanın gidişatına göre şekilleniyor.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

Masterchef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ile Kerem arasında büyük bir rekabet yaşandı. Heyecan dolu gecenin sonunda ise kazanan Onur oldu. Şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük bir başarıya imza atan Onur, MasterChef tarihindeki yerini aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

2025-2026 sezonu için MasterChef Türkiye jürisinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, önceki yıllarda olduğu gibi yine üç deneyimli şef jüri koltuğunda yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF İREM KİMDİR?

2025 sezonunda yarışmaya katılan isimlerden biri olan İrem Tuğrul, 28 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen yaklaşık 15 yıllık bir mutfak geçmişine sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan İrem, yalnızca akademik değil, aynı zamanda uygulamalı mutfak deneyimiyle de dikkat çekiyor.

MASTERCHEF İREM ELENDİ Mİ?

İrem, MasterChef'te ana kadroya dahil olabilmek adına büyük bir mücadele veriyor. Henüz elenmediği belirtilen yarışmacı, yarışmada kalıcı olmak için performans sergilemeye devam ediyor.