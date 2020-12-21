Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En yaratıcı tabağı yapan kişi iseoldu . Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
PUAN TABLOSU
Danilo Şefin verdiği puanlar:
Serhat 5 ;30
Barboros 5; 36
Özgül 7; 31
Emir 6; 23
Mehmet Şef'in verdiği puanlarla tablo güncellendi:
Serhat 6 ;36
Barboros 6 ; 42
Özgül 7 ; 38
Emir 7; 30
Somer Şefin verdiği puanlarla ise son durum güncelliğini korudu:
Serhat7 ;43
Barboros 5 ;47
Özgül 7;45
Emir 7 ;37
İKİNCİ ELEME OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En yaratıcı tabağı yapan kişi ise Barboros oldu. İkinci eleme potasına giden yarışmacı birazdan sitemizde yer olacaktır. Buradan takip edebilirsiniz.
1. Barbaros 47
2. Özgül 45
3. Serhat 42
4. Emir 37