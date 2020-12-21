Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?