Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
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Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

21.12.2020 23:30 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:48
Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En yaratıcı tabağı yapan kişi iseoldu . Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

PUAN TABLOSU

Danilo Şefin verdiği puanlar:

Serhat 5 ;30

Barboros 5; 36

Özgül 7; 31

Emir 6; 23

Mehmet Şef'in verdiği puanlarla tablo güncellendi:

Serhat 6 ;36

Barboros 6 ; 42

Özgül 7 ; 38

Emir 7; 30

Somer Şefin verdiği puanlarla ise son durum güncelliğini korudu:

Serhat7 ;43

Barboros 5 ;47

Özgül 7;45

Emir 7 ;37

İKİNCİ ELEME OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En yaratıcı tabağı yapan kişi ise Barboros oldu. İkinci eleme potasına giden yarışmacı birazdan sitemizde yer olacaktır. Buradan takip edebilirsiniz.

1. Barbaros 47

2. Özgül 45

3. Serhat 42

4. Emir 37

SERHAT'IN TABAĞI

Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
Damla Sakızlı Sazlıkta Levrek

BARBOROS'UN TABAĞI

Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
Damla Sakızlı Deniz Anası

ÖZGÜL'ÜN TABAĞI

Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
3 Damla

EMİR'İN TABAĞI

Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
Türk-İtalyan Trileçe
Haber Yorumları
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