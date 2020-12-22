Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?
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Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?

22.12.2020 00:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:46
Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?

Yarışmacılardan dana yanağı yemeği yapmaları istendi. Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?

Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En yaratıcı tabağı yapan kişi iseoldu . Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? KİM ELEME POTASINA GİTTİ?

1. SERHAT 66

2. BARBAROS 65

3. ÖZGÜL 57

4. EMİR 49

Emir eleme potasına gitti. Haftanın ilk eleme adayı oldu.

Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?
Dana yanağı

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