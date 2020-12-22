Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?

Yarışmacılardan dana yanağı yemeği yapmaları istendi. Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?