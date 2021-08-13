MasterChef'in ana kadrosunda kimler yer alacak? MasterChef Türkiye'de kimler yer alacak? MasterChef ana kadroya kimler seçildi?
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MasterChef'in ana kadrosunda kimler yer alacak? MasterChef Türkiye'de kimler yer alacak? MasterChef ana kadroya kimler seçildi?

MasterChef'in ana kadrosunda kimler yer alacak? MasterChef Türkiye'de kimler yer alacak? MasterChef ana kadroya kimler seçildi?
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MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. 12 Ağustos günü yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna Hasan'ın seçilmesinin ardından MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'in ana kadrosunda kimler yer alacak? MasterChef Türkiye'de kimler yer alacak? MasterChef ana kadroya kimler seçildi?

MasterChef'te 10. yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından yarışmada yer alacak isimler merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef'in ana kadrosunda kimler yer alacak? MasterChef Türkiye'de kimler yer alacak? MasterChef ana kadroya kimler seçildi?" sorularını araştımayabaşladı. İşte MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak isimler!

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİMLER SEÇİLDİ?

MasterChef Türkiye'de şu ana kadar ana kadroya 10 isim seçildi. Son olarak 12 Ağustos 2021 Perşembe gecesi yayınlanan bölümde seçilen isim Hasan Biltekin oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alması kesinleşen 10 isim ise şu şekilde;

  • Fatma Polat
  • Milhan Erdem
  • Dilara Başaran
  • İbrahim Cingözler
  • Tunahan Ak
  • Şükrü
  • Hamza Mercimek
  • Burcu Önal
  • Görkem Demiral
  • Hasan Biltekin
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MasterChef'in ana kadrosunda kimler yer alacak? MasterChef Türkiye'de kimler yer alacak? MasterChef ana kadroya kimler seçildi? - Haberler
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