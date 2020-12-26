MasterChef | İlk oyunun kazananı kim oldu?

MasterChef 26 Aralık Cumartesi günü son üçe kalan Emir, Özgül ve Barboros yarıştı. Bugün Masterchef'e Maksut Aşkar konuk oldu. Yarışmacılar, Maksut Aşkar'ın önderliğinde Kereviz Böreği yaparak yarıştılar. Peki yarışmacılar Maksut Aşkar Kereviz Böreği ile şeflerden kaçar puan aldılar?

MasterChef 26 Aralık Cumartesi günü şef Maksut Aşkar'ı konuk etti. Maksut Aşkar yarışmacılara Kereviz Böreği yaptırdı. Serhat beyaz önlüğüyle yukarıdan izlerken, Emir, Barbaros ve Özgül siyah önlüklerle en lezzetli Kereviz Böreği'ni yapmak için yarıştılar. Peki, MasterChef ilk oyunun kazananı kim oldu? Yarışmacılar Kereviz Böreği için kaçar puan aldılar?

MASTERCHEF BİRİNCİ OYUNUN KAZANINI KİM OLDU?

MasterChef 2020, 26 Aralık Cumartesi günü konuk şef Maksut Aşkar yarışmacılara zorlu bir Kerevizli Börek yarışı yaşattı!

İşte yarışmacıların aldığı toplam puanlar:

Barbaros: 29



Emir: 25

Özgül: 24





