Masterchef ilk oyunu kim kazandı, Pekin ördeğini kim kazandı? Sergen mi, Hasan yüksek puan aldı?

Masterchef ilk oyunu kim kazandı, Pekin ördeğini kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV8'de yayınlanan programda final üçlüsü yavaş yavaş belli olurken Sergen mi, Hasan yüksek puan aldı? sorusunun yanıtı merak edildi. MasterChef bugün kim kazandı?

MASTERCHEF İLK OYUNU KİM KAZANDI?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında final üçlüsü şekilleniyor. Son dörde Eren, Tahsin, Hasan ve Sergen kalmıştı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa kısa bir süre kaldı. İki aşamalı oyun sonrasında jüriden yüksek oy alan isim ikinci finalist olacak. Eren ilk finalist olmuştu. İkinci yarı finalist ise Tahsin olmuştu. Bugün ise Tahsin ile Sergen karşı karşıya geliyor.

Pekin ördeği tarifi sonrası yüksek puan alan isim belli olacak...

Sergen: 23

Hasan: 21

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