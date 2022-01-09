Masterchef ilk oyunu kim kazandı? İkinci önlüğü kim aldı? Masterchef Türkiye bugün şefin tabağını, yaratıcılık tabağını kim kazandı?

Masterchef ilk oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef'te cuma akşamı 152. bölüm ekrana geldi. Son bölümde 4 yarışmacıdan biri olan Eren adını ilk 3'e yazdırdı. Heyecan dolu yarışma sona ererken "Masterchef ilk oyunu kim kazandı? İkinci önlüğü kim aldı?' sorularına yanıt arandı.

MASTERCHEF İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam bir isim daha önlüğü giyecek ve üst tura çıkmaya hak kazanacak. Bugün üç farklı tabak hazırlayacak olan Tahsin, Sergen ve Hasan ilk aşamada Mehmet Şefin tabağını yaptı.

Tahsin 17

Sergen 18

Hasan 17

İKİNCİ OYUNU KİM KAZANDI?

Üç çeşit biberi kullanarak yapılması istenen tabağın ardından puanlar belli oluyor...

Tahsin 38

Sergen 38

Hasan 39

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