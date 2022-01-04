Masterchef ilk oyunu kim kazandı, ikinci önlüğü kim aldı? 4 Ocak Ahmet Dede'nin tabağında puanlar ne oldu? - Haberler
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Masterchef ilk oyunu kim kazandı, ikinci önlüğü kim aldı? 4 Ocak Ahmet Dede'nin tabağında puanlar ne oldu?

Masterchef ilk oyunu kim kazandı, ikinci önlüğü kim aldı? 4 Ocak Ahmet Dede'nin tabağında puanlar ne oldu?
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Masterchef bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son 5 yarışmacının kaldığı aşamada birbirinden zor tabaklar yapılıyor. Masterchef ilk oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şef Ahmet Dede'nin imza tabağıyla yarışan Dilara, Tahsin, Hasan ve Eren birbirinden farklı değerlendirmelerle karşılaştı. Peki, Masterchef kim kazandı bugün? 4 Ocak Ahmet Dede'nin tabağında puanlar ne oldu?

Masterchef ilk oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün ikinci konuk olan şef Ahmet Dede'nin imza tabağı yapıldı. Peki, Masterchef beyaz önlük kim aldı? Masterchef ilk oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam şef Ahmet Dede'nin imza tabağı yapıldı. Michelin yıldızlı şefin tabağı oldukça zorlu gelirken yine de tüm yarışmacılar başarılı bir şekilde tabaklarını tamamladı.

Puanlar birazdan belli olacak...

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