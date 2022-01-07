Masterchef ilk oyunu kim kazandı? 7 Ocak Masterchef puan tablosu! Krokanı hangi yarışmacı kazandı? Tahsin mi, Sergen mi, Hasan mı, Eren mi? - Haberler
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Masterchef ilk oyunu kim kazandı? 7 Ocak Masterchef puan tablosu! Krokanı hangi yarışmacı kazandı? Tahsin mi, Sergen mi, Hasan mı, Eren mi?

Masterchef ilk oyunu kim kazandı? 7 Ocak Masterchef puan tablosu! Krokanı hangi yarışmacı kazandı? Tahsin mi, Sergen mi, Hasan mı, Eren mi?
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Masterchef Türkiye 2021 sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. 4 yarışmacı birincilik için yarışmaya devam ediyor. İlk tabak olarak Somer Şefin tarifiyle yapılan krokan bouche oldu. Masterchef ilk oyunu kim kazandı? Krokanı hangi yarışmacı kazandı? Tahsin mi, Sergen mi, Hasan mı, Eren mi elendi? İşte, 7 Ocak Masterchef puan tablosu!

Masterchef ilk oyunu kim kazandı? sorusu günün araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Finale az bir zaman kala son 3'e kalma mücadelesi bu akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Somer Şef kritik gece öncesi yarışmanın ilk yemeğini açıkladı ve tarifi anlattı.

MASTERCHEF İLK OYUNU KİM KAZANDI?

7 Ocak tarihinde heyecan sürüyor. Krokan bouche yapan yarışmacılar birbirinden farklı tarifleri yapmaya çalışacak. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo şef puanları vererek ilk oyunda öne çıkan ismi açıkladı. Günün yarışmaları devam ediyor...

Tahsin: 17

Sergen: 10

Hasan: 11

Eren: 15

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