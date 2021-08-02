Masterchef ilk önlüğü kim aldı? 2021 Masterchef ilk yarışmacı kim oldu? Takımlara ilk seçilen yarışmacı kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef ilk önlüğü kim aldı? 2021 Masterchef ilk yarışmacı kim oldu? Takımlara ilk seçilen yarışmacı kimdir?

Masterchef ilk önlüğü kim aldı? 2021 Masterchef ilk yarışmacı kim oldu? Takımlara ilk seçilen yarışmacı kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Masterchef'te dün ilk yarışmacı seçimi yapıldı. Dün yapılan 6 kişilik yaratıcılık oyununu kazanan 1 kişi kesin olarak Masterchef 2021'in kadrosuna dahil oldu. İlk önlüğü alan isim ise merak edildi. Peki, Masterchef ilk önlüğü kim aldı? İlk önlüğü kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef'te dün yaşanan heyecanda ilk yarışmacı açıklandı. Peki, 6 kişi arasından ilk yarışmacı kim seçildi? Sergen mi, Tunahan mı, Ateş mi, Fatma mı, Mert mi yoksa Milhan mı?

MASTERCHEF İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Masterchef 2021'de dün yapılan yarışma sonucunda ilk yarışmacı Fatma oldu. Fatma, Masterchef 2021 kadrosuna kesin olarak katılmaya hak kazandı. İlk önlüğü Fatma kazandı.

İlk 6'ya kalarak yaratıcılık oyununa katılan isimler şu şekilde:

  • Sergen
  • Tunahan
  • Ateş
  • Fatma
  • Mert
  • Milhan

Bu altılı arasından Fatma 1. seçildi ve Masterchef ana kadrosuna katılmaya hak kazandı.

Sergen ile Fatma arasından Fatma'nın tabağı 1. seçildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masterchef ilk önlüğü kim aldı? 2021 Masterchef ilk yarışmacı kim oldu? Takımlara ilk seçilen yarışmacı kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 09:19:05. #1.15#

title