Masterchef ilk önlüğü kim aldı? 2021 Masterchef ilk yarışmacı kim oldu? Takımlara ilk seçilen yarışmacı kimdir?
Masterchef'te dün ilk yarışmacı seçimi yapıldı. Dün yapılan 6 kişilik yaratıcılık oyununu kazanan 1 kişi kesin olarak Masterchef 2021'in kadrosuna dahil oldu. İlk önlüğü alan isim ise merak edildi. Peki, Masterchef ilk önlüğü kim aldı? İlk önlüğü kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef'te dün yaşanan heyecanda ilk yarışmacı açıklandı. Peki, 6 kişi arasından ilk yarışmacı kim seçildi? Sergen mi, Tunahan mı, Ateş mi, Fatma mı, Mert mi yoksa Milhan mı?
MASTERCHEF İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
Masterchef 2021'de dün yapılan yarışma sonucunda ilk yarışmacı Fatma oldu. Fatma, Masterchef 2021 kadrosuna kesin olarak katılmaya hak kazandı. İlk önlüğü Fatma kazandı.
İlk 6'ya kalarak yaratıcılık oyununa katılan isimler şu şekilde:
- Sergen
- Tunahan
- Ateş
- Fatma
- Mert
- Milhan
Bu altılı arasından Fatma 1. seçildi ve Masterchef ana kadrosuna katılmaya hak kazandı.
Sergen ile Fatma arasından Fatma'nın tabağı 1. seçildi.