Masterchef ilk önlüğü kim aldı? 2021 Masterchef ilk yarışmacı kim oldu? Takımlara ilk seçilen yarışmacı kimdir?

Masterchef'te dün ilk yarışmacı seçimi yapıldı. Dün yapılan 6 kişilik yaratıcılık oyununu kazanan 1 kişi kesin olarak Masterchef 2021'in kadrosuna dahil oldu. İlk önlüğü alan isim ise merak edildi. Peki, Masterchef ilk önlüğü kim aldı? İlk önlüğü kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...