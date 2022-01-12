Masterchef ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim finalde?
Masterchef ilk finalisti kim oldu sorusu merak konusu oldu, ilk finalist kim oldu? Şeflerin öğretmen rolünden çıktığı gecede Kırmızı konseptle yarışmacılar 3 yemek tabağı hazırladı. Jüri üyeleri yaptığı yemeklerle en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacıyı belirleyecek ve bu yarışmacı Masterchef'te ilk finalist oldu. Peki, Masterchef ilk finalist kim oldu? MAsterChef'te kim finalde?
Masterchef kim kazandı ve kim elendi, finale kim yükseldi? Kırmızı konseptin belirlendiği gecede Hasan, Tahsin ve Eren şampiyon olmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında sona doğru yaklaşırken büyük final öncesi ilk finalist belli oldu. İlk finalist bu akşam belli oluyor. Bu kapsamda MasterChef kim kazandı? MasterChef kim elendi? MasterChef'te kim finalde? Masterchef ilk finalist kim oldu?
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
11 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.
İlk tur: Başlangıç Yemeği
Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 24 puan
Tahsin: 17 puan
Eren: 25 puan
Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 5, Eren'e 7 puan verdi.
Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi.
İlk turun sonunda Eren 25 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.
İkinci Tur : Ana Yemek
İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı
Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 47 puan
Tahsin: 36 puan
Eren: 47 puan
Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6, Eren'e 8 puan verdi.
Somer Şef; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 7 puan verdi. Danilo Şef ise Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 7 puan verdi.
Üçüncü Tur: Tatlı
İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.
Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırlamak üzere jüri birazdan tabakları tadıp, oylamaya geçecek:
Hasan: 68 puan
Tahsin: 60 puan
Eren: 74 puan
Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 8, Eren'e 9 puan verdi.
Danilo Şef; Hasan'a 7, Tahsin'e 8, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 9 puan verdi.
MASTERCHEF KİM FİNALE KALDI?
11 Ocak MasterChef'te finale kalan isim bu gece belli olacak. MasterChef'te kırmızı konseptin belirlendiği gecede Hasan, Tahsin ve Eren şampiyon olmak için kıyasıya bir yarışın içine girecek. Finale kalan isim yarışmacıların yapacağı 3 tabak yemeğin ardından jüri üyelerinin oylarıyla belli olacak.
Masterchef'te finale kalan 74 isim puanla Eren oldu.
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