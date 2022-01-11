Mastechef'te ilk finalist belli oluyor! Hasan, Tahsin ve Eren'in kıyasıya mücadele ettiği gecede jüri üyeleri yarışmacılardan kırmızı renk konsepti ile 3 turdan oluşan 3 er tabaklık yemekler hazırlamalarını istedi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı 11 Ocak Masterchef yarışmasında Masterchef finale kim kaldı? Masterchef ilk finalist kim oldu 2022? Eren mi Tahsin mi Hasan mı? 11 Ocak Salı Masterchef Türkiye ilk finale çıkan isim kim oldu, belli oldu mu?? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU 2022?

11 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.

İlk tur: Başlangıç Yemeği

Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 24 puan

Tahsin: 17 puan

Eren: 25 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 5, Eren'e 7 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi.

İlk turun sonunda Eren 25 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.

İkinci Tur: Ana Yemek

İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı

Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 47 puan

Tahsin: 36 puan

Eren: 47 puan

Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6, Eren'e 8 puan verdi.

Somer Şef; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 7 puan verdi. Danilo Şef ise Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 7 puan verdi.

Üçüncü Tur: Tatlı

İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.

Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırlamak üzere jüri birazdan tabakları tadıp, oylamaya geçecek:

Hasan:

Tahsin:

Eren:

MASTERCHEF KİM FİNALE KALDI?

11 Ocak MasterChef'te finale kalan isim bu gece belli olacak. MasterChef'te kırmızı konseptin belirlendiği gecede Hasan, Tahsin ve Eren şampiyon olmak için kıyasıya bir yarışın içine girecek. Finale kalan isim yarışmacıların yapacağı 3 tabak yemeğin ardından jüri üyelerinin oylarıyla belli olacak.

Jüriden aldığı toplam puanla finale kalan isim oldu.

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