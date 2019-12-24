MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef Türkiye finali ne zaman?

24.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:29

MasterChef yarışmasında ekrana gelen son bölümde Mehmet Şef'in yemeği ile kapanış yapıldı. Final haftasına kalan Alican, Ekin, Cemre ve Güzide'nin yemekleri 10 puan üzerinden değerlendirilerek haftanın birincisi ve elemeye giden ilk ismi belirlendi. MasterChef ilk eleme adayı kim? MasterChef Türkiye yarışmacıları.MasterChef Türkiye izle...

MASTERCHEF KİM BİRİNCİ?

Pazartesi akşamı 73. son bölümde final haftası heyecanı yaşandı. Final haftasına kalan Ekin, Cemre, Güzide ve Alican, 10 puan üzerinden değerlendirilecek 3 yemek ile birbirleriyle rekabet ettiler. Tüm ayrıntıların oylandığı yarışmada Alican'ın son yemekte sosta kullandığı malzemeyi unutması da Mehmet Şef'in tepkisine neden oldu. 3 yemekle girilen mücadelede birinci çıkan 66 puan ile Güzide oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

En son yarışmaya veda eden Batuhan'ın ardından final haftasının başlangıcında yarışmacıları zorlayan üç yemek yapıldı. Alican, Ekin, Cemre ve Güzide hafta boyunca 3'er yemek yapacak. İlk final gününün sonunda jüri üyelerinden en az puanı alan Ekin 49 puan ile ilk eleme adayı olarak belirlendi. İlk oyunda Güzide 21, Cemre 18 Ekin ve Alican 15'er puan aldı. İkincide; Güzide 24, Alican 19, Cemre 21, Ekin 16 puan elde ederken üçüncü yemeklerde de sırayla; Güzide 21, Alican 16, Cemre 21, Ekin 18 puan aldı.

FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef, Çarşamba günü haricinde haftanın altı günü izleyenler karşısında olacak. Tüm hafta boyunca 3'er yemek ile final gününe azalarak giden yarışmacılar arasından Pazar günü MasterChef olacak aday belirlenecek.