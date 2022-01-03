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Masterchef ilk ceket giyen aday kim oldu? Masterchef'te önlüğü alan ilk isim kim oldu?

Masterchef ilk ceket giyen aday kim oldu? Masterchef'te önlüğü alan ilk isim kim oldu?
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Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 5 yarışmacının kaldığı aşamada birbirinden zor tabaklar yapılıyor. Masterchef ilk aday kim oldu? Masterchef'te önlüğü alan ilk isim kim oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şef Yılmaz Öztürk'ün imza tabağıyla yarışan Dilara, Tahsin, Hasan, Sergen ve Eren birbirinden farklı değerlendirmelerle karşılaştı. Peki, Masterchef'te önlüğü alacak isim nasıl belirlenecek?

Masterchef ilk aday kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün ilk konuk şef tabağı yapıldı. Peki, Masterchef'te önlüğü alan ilk isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜ ALACAK İSİM NASIL BELİRLENECEK?

Masterchef'te bugün 4 jüri var. Dördüncü isim olarak gördüğümüz ise başarılı şef Yılmaz Öztürk oluyor. Öztürk'ün yaptığı tabak ile ilk sunumlarını yapan yarışmacılar, her şeften 10 üzerinden değerlendirme alacak. İlk aşamada toplamda 40 puan kazanacaklar.

Bir sonraki aşamada yaratıcılık oyunu oynanacak. Gece sonunda 70 puan üzerinden en yüksek puanı alan isim hafta boyunca önlüğüyle bekleyen şanslı isim olacak.

MASTERCHEF İLK ADAY KİM OLDU?

5 ismin yarıştığı aşamadan detaylar geliyor...

Yavuz Şef'in verdiği puanlar
 Tahsin 8

Dilara 7

Sergen 8

Hasan 7

Eren 7

Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin verdiği puanlar sonrasında

Tahsin 30

Dilara 26

Sergen 29

Hasan 28

Eren 25

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