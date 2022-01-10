Masterchef ikinci finalist kim? İlk 3te kim var, ikinci önlüğü kim aldı? BELLİ OLDU 9 Ocak Masterchef kim elendi?

Masterchef kim üst tura çıktı, önlüğü kim aldı? 9 Ocak Masterchef kim elendi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam üç aşamalı oyun sonunda MasterChef jürisinden en yüksek oyu alan ikinci finalist koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. İşte, MasterChef finalistleri...

MASTERCHEF KİM ÜST TURA ÇIKTI?

Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef'te final heyecanı sürüyor. 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında final üçlüsü şekilleniyor. Son dörde Eren, Tahsin, Hasan ve Sergen kalmıştı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa kısa bir süre kaldı.

Yarı finale çıkan ilk isim Eren olmuştu.

MASTERCHEF İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam bir isim daha önlüğü giyecek ve üst tura çıkmaya hak kazanacak. Bugün üç farklı tabak hazırlayacak olan Tahsin, Sergen ve Hasan ilk aşamada Mehmet Şefin tabağını yaptı.

Tahsin 17

Sergen 18

Hasan 17

İKİNCİ OYUNU KİM KAZANDI?

Üç çeşit biberi kullanarak yapılması istenen tabağın ardından puanlar belli oluyor...

Tahsin 38

Sergen 38

Hasan 39

YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

Saksı Değilim Ben tabağının ardından puanlar verildi. İkinci finalist isim Tahsin oldu.

Tahsin 59

Sergen 52

Hasan 53

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet