Masterchef ikinci finalist kim? İlk 3te kim var, ikinci önlüğü kim aldı? BELLİ OLDU 9 Ocak Masterchef kim elendi?
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında sona doğru yaklaşırken çeyrek finaldeki 4 yarışmacı arasında şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. İlk finalist cuma akşamı belli olmuştu. Bu kapsamda Masterchef ilk 3te kim var, ikinci önlüğü kim aldı? 9 Ocak Masterchef kim elendi? sorularına yanıt aranıyor. Artık gözler ikinci finalistte! 9 Ocak MasterChef ikinci finalisti kim oldu, hangi isim ilk 3'e kaldı? Masterchef ikinci kim oldu? Yarı finale çıkan isim kim oldu?
Masterchef kim üst tura çıktı, önlüğü kim aldı? 9 Ocak Masterchef kim elendi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam üç aşamalı oyun sonunda MasterChef jürisinden en yüksek oyu alan ikinci finalist koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. İşte, MasterChef finalistleri...
Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef'te final heyecanı sürüyor. 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında final üçlüsü şekilleniyor. Son dörde Eren, Tahsin, Hasan ve Sergen kalmıştı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa kısa bir süre kaldı.
Yarı finale çıkan ilk isim Eren olmuştu.
Masterchef'te bu akşam bir isim daha önlüğü giyecek ve üst tura çıkmaya hak kazanacak. Bugün üç farklı tabak hazırlayacak olan Tahsin, Sergen ve Hasan ilk aşamada Mehmet Şefin tabağını yaptı.
- Tahsin 17
- Sergen 18
- Hasan 17
Üç çeşit biberi kullanarak yapılması istenen tabağın ardından puanlar belli oluyor...
- Tahsin 38
- Sergen 38
- Hasan 39
Saksı Değilim Ben tabağının ardından puanlar verildi. İkinci finalist isim Tahsin oldu.
Tahsin 59
Sergen 52
Hasan 53
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