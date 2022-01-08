Masterchef ilk 3 kim? Masterchef son bölümde bir isim üst tura çıktı!

Masterchef 3 finalist kim? İlk önlüğü kim alacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk günde ünlü şeflerin zorlu tabağılarını yapmaya uğraşan yarışmacılar arasında en yüksek puanı Eren aldı. Yaratıcılık turunun oynandığı ikinci turun sonunda ise verilen puanlar gecenin kazananını belirliyor...

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

7 Ocak tarihinde heyecan sürüyor. Krokan bouche yapan yarışmacılar birbirinden farklı tarifleri yapmaya çalışacak. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo şef puanları vererek ilk oyunda öne çıkan ismi açıkladı. Günün yarışmaları devam ediyor...

Eren bir üst tura çıkmayı başardı.

Tahsin: 17

Sergen: 10

Hasan: 11

Eren: 15

Havyarla yapılan tabaklar sonrası puan tablosu

Tahsin: 35

Sergen: 35

Hasan: 36

Eren: 36

DANİLO ZANNA'NIN TABAĞINI KİM KAZANDI?

Tahsin: 52

Sergen: 54

Hasan: 50

Eren: 56

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