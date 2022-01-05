Masterchef ikinci finalist kim oldu? 4 Ocak bugün kim kazandı? Önlüğü kazanan yarışmacılar...

Masterchef ikinci finalist kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 4 Ocak Salı akşamı, MasterChef'in 149. bölümde Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede konuk oldu. İlk turda konuk şef Ahmet Dede'nin zorlu tabağını yapmaya çalışacak yarışmacılar, ikinci turda ise yaratıcılık yemeği ile şeflerden yüksek puan almaya çalıştı.

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Dün ilk konuk şefin tabağı ve yaratıcılık tabağıyla en yüksek puanı alan isim Sergen olmuştu. Böylece ilk önlüğü giymeye hak kazanmıştı. Bugün ise Michelin yıldızlı Ahmet Dede'nin tabağından en yüksek puanı Hasan aldı ve 30 puanla ilk sırada yerini aldı. Sonrasında Tahsin 26, Eren 22, Dilara 18 puan aldı.

İkinci finalist 53 puan kazanarak Hasan Biltekin oluyor.

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