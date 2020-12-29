MasterChef ikinci finalist kim oldu? 29 Aralık 2020 MasterChef elenen veda eden isim kim? Emir Serhat puan tablosunda kim önde?

MasterChef 2. finalist kim oldu? MasterChef yarışmasında bu akşam ikinci finalist belli olacak ve Cuma, Cumartesi olmak üzere iki gün sürecek olan büyük finalde yarışacak isimler netleşmiş olacak. MasterChef ikinci finalist kim oldu? 29 Aralık 2020 MasterChef elenen veda eden isim kim? Emir Serhat puan tablosunda kim önde?

MasterChef 2. finalist kim oldu? MasterChef yarışmasında bu akşam ikinci finalist belli olacak ve Cuma, Cumartesi olmak üzere iki gün sürecek olan büyük finalde yarışacak isimler netleşmiş olacak. MasterChef ikinci finalist kim oldu? 29 Aralık 2020 MasterChef elenen veda eden isim kim? Emir Serhat puan tablosunda kim önde? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 2020 şampiyonu Cumartesi günü belli olacak. Yarışmada ikinci finalist henüz belli olmadı. MasterChef'te ikinci finalist Emir ya da Serhat olacak.

PUAN TABLOSU NEDİR?

Emir 45

Serhat 43