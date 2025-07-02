MasterChef İhsan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef İhsan Yiğit elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef İhsan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef İhsan elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF İHSAN KİMDİR?

MasterChef yarışmasına İstanbul'dan katılan İhsan Yiğit Uçak, yurtdışında birçok deneyim kazanmış bir isim. Danimarka'da Michelin yıldızlı bir restoranda 3 ay staj yapma fırsatı bulan İhsan, bu süre zarfında pek çok başarıya imza attı. Genç yarışmacı, sadece 22 yaşında olmasına rağmen oldukça tecrübeli.

MASTERCHEF İHSAN ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı İhsan 3'lü elemede bir üst tura çıktı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı İhsan Yiğit Uçak, uzun süre yurt dışında çalışma deneyimine sahiptir. Danimarka'da Michelin yıldızlı bir restoranda 3 ay staj yaparak başarılar elde eden MasterChef İhsan, 22 yaşındadır