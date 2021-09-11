Masterchef İbrahim kimdir? İbrahim Cingözler kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de İbrahim eleme adayı mı oldu?

Masterchef'te kırmızı takımda yer alan İbrahim bugün 6. eleme adayı olarak seçildi. Bunun ardından izleyiciler İbrahim kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef İbrahim Cingözler'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde... Masterchef İbrahim kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Peki, Masterchef İbrahim Cingözler kimdir? İnstagram hesabı nedir?

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan İbrahim Cingözler 25 yaşındadır. 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 4. yarışmacı olmuştur.

İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılıyor fakat memleketi Adana'dır. Programda Adanalı olduğunu söylemiştir. Masterchef yarışmasına bir arkadaşının ısrarı ile katıldığını belirtmiştir. 25 yaşındaki İbrahim Cingözler bugün itibariyle ana kadroya katılmaya hak kazanmıştır.

İbrahim Cingözler sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır. İnstagram'da 5 bin takipçisi vardır. Hesabına "@ibrahim_cingozler" adresinden ulaşabilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF İBRAHİM ELEME ADAYI MI OLDU?

Bugün yapılan dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kaybetmişti. Kırmızı takımda 6. eleme adayı yapılan oylama sonucu İbrahim seçildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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