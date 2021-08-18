Masterchef Hüsnü kimdir? Hüsnü Kiremitçioğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hüsnü ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan yarışmacı mücadele veren Hüsnü izleyiciler tarafından merak edilmekte. Bunun ardından izleyiciler Hüsnü kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Hüsnü Kiremitçioğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Hüsnü kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Hüsnü Kiremitçioğlu ana kadroya katılan yarışmacı olmak için mücadele vermekte. Peki, Masterchef Hüsnü Kiremitçioğlu kimdir? Instagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? İşte bilgiler... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF HÜSNÜ KİMDİR?

Hüsnü Kiremitçioğlu, 36 yaşında ve yarışmaya da Balıkesir'den katılıyor. 8 senedir profesyonel mutfaklarda çalışıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Özlü sözlerle MasterChef Türkiye'ye renk katan yarışmacılar arasında yer alan Hüsnü, geçen sezonu ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu'nu kendisini yakın olarak gördüğünü ifade ediyor.

HÜSNÜ KİREMİTÇİOĞLU ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Hüsnü Kiremitçioğlu, MasterChef Türkiye ana kadroya girmek için mücadelesine devam ediyor. 16 kişilik kadroda yer alıp, almayacağı sergilediği performansa bağlı olarak, önümüzdeki günlerde belli olacak.