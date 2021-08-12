Masterchef Hüseyin kimdir? Hüseyin Bektaş kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hüseyin ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 9. yarışmacı dün açıklanmıştı. Hüseyin ve Görkem dünkü yarışmada finale kalan isimlerdi. Bunun ardından izleyiciler Hüseyin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Hüseyin Bektaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Hüseyin kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Dün Hüseyin ana kadroya katılan 9. yarışmacı olmak için final turunda yarışmıştı. Peki, Masterchef Hüseyin Bektaş kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF HÜSEYİN KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Hüseyin Bektaş 30 yaşındadır. Masterchef Hüseyin aslen Karabüklü'dür. Yarışmaya Ankara'dan katılan Hüseyin Bektaş eleme turlarından geçmişti. Bu hafta ise ana kadroya seçilmek için 2. gruptan finallere kalmıştı. 11 Ağustos dünkü yarışmada final turunda Görkem ile son ikiye kalmıştı.

Masterchef Hüseyin Bektaş yemeklerin yanı sıra müzikle de ilgilenmektedir. Geçtiğimiz programlarda jüriye şarkı söylemişti.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Hüseyin Bektaş'ın İnstagram'da toplamda 2100 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@huseyinbekts" şeklindedir.

HÜSEYİN BEKTAŞ ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Dün yapılan final turunda Hüseyin ve Görkem son ikiye kalmıştı. Jürilerin oylamasına göre Görkem'in tabağı en iyisi seçildi ve Görkem ana kadroya katılan 8. yarışmacı oldu. Hüseyin önümüzdeki günlerde ana kadroya seçilmek için yarışmaya devam edecek.