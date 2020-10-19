MasterChef hollandez nasıl yapılır? Egg benedict nasıl yapılır? En lezzetli, kolay hallandez nasıl yapılır?
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MasterChef hollandez nasıl yapılır? Egg benedict nasıl yapılır? En lezzetli, kolay hallandez nasıl yapılır?

19.10.2020 22:34 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:38
MasterChef hollandez nasıl yapılır? Egg benedict nasıl yapılır? En lezzetli, kolay hallandez nasıl yapılır?

Eggs Benedict, her biri Kanada pastırması, haşlanmış yumurta ve hollandez sosu ile servis edilir. Hollandez nasıl yapılır?

Hollandaise sosu, yumurta sarısı, eritilmiş tereyağı ve limon suyunun bir emülsiyonudur. Genellikle tuz ve beyaz biber veya acı biber ile tatlandırılır.

MASTERCHEF HOLLANDEZ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

3 adet büyük boy yumurta sarısı

125 gram tereyağı

1 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi (ya da 1,5 yemek kaşığı limon

2 yemek kaşığı soğuk su (ya da 1 küp buz)

1/2 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı;

Temel soslardan biri olan Hollandez sosu hazırlamak için; derin bir tencerede su ısıtın. Kaynatmayın. Bu yumurta sarılarını benmari usulü pişirmeniz için gerekli.

Sade yağ elde etmek için; tereyağını küçük bir sos tenceresine alın. Kısık ateşte yağı yakmadan ve çok fazla köpürmesine izin vermeden eritin.

Üzerine çıkan beyaz partikülleri (süt köpüklerini) bir kaşık yardımıyla temizleyip kullanmamak üzere alın. Eritilmiş tereyağını süzgeçten geçirip ılık halde bekletin.

Dikkatlice ayrılmış yumurta sarıları, beyaz şarap sirkesi ve soğuk suyu cam kaseye alın.

Bir el çırpıcısı yardımıyla karıştırma işlemini başlatın ve yumurta sarılarını sürekli aynı yöne doğru karıştırmaya özen gösterin.

Isısı yaklaşık 50 derece civarında olan sıcak suyun üzerine kaseyi oturtun ve çırpma işlemini burada sürdürün.

2-3 dakika sonunda yumurta sarıları, krema kıvamını aldığında kaseyi mutfak tezgahı üzerine alın.

Çırpılmış yumurta sarılarını ılınması için kısa bir süre bekletip elde ettiğiniz sade yağı sicim gibi akıtarak yumurta sarılarına yedirin. Bunun için karıştırma işlemini ara vermeden sürdürün.

Sos tam anlamıyla ince dokulu bir krema halini aldığında ince çekikmiş deniz tuzu ve arzuya göre taze çekilmiş tane karabiberi katın. Son bir kez karıştırdığınız sosu farklı tariflerde servis esnasında kullanın.

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