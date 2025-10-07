MasterChef Hasan kimdir, MasterChef Hasan ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

Masterchef 2025'in bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde, 2021 sezonunun unutulmaz yarışmacılarından Hasan Biltekin programa konuk olarak katıldı. Yarışmada gösterdiği başarılı performansla finalde ikinci olan Hasan, yeniden MasterChef mutfağına adım attı. Bu sürpriz buluşmanın ardından izleyiciler, "MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli ve şu anda ne iş yapıyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacılarından biri olan Hasan Biltekin, 30 yaşındadır ve aslen Nevşehirlidir. Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda, üniversite eğitimini ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde tamamlamıştır. Üniversitede eğitim gördüğü dönemde iki yıl boyunca okul takımının kaptanlığını yapmıştır.

Uzun yıllardır gastronomi alanında aktif olarak çalışan Hasan Biltekin, otel koordinatörlüğü ve Nevşehir Belediyespor Kulübü mutfak şefliği görevlerini yürütmektedir. Yemek sektörüne lise yıllarında adım atan genç şef, hem mesleki tecrübesi hem de liderlik özellikleriyle dikkat çekmektedir. Hasan Biltekin, aynı zamanda uzun süredir birlikte olduğu Hülya ile nişanlıdır.

MASTERCHEF HASAN HANGİ SEZONDA YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Hasan Biltekin, MasterChef Türkiye'nin 2021-2022 sezonunda yarışmıştır. Yarışma boyunca hem disiplini hem de lezzet konusundaki titizliğiyle öne çıkan Hasan, sezonun finaline kadar yükselmiş ve ikinci olmuştur. Gösterdiği performansla jüriden ve izleyicilerden tam not alan Biltekin, yarışma sonrası gastronomi kariyerine profesyonel olarak devam etmektedir.