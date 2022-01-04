Masterchef Hasan kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin çeyrek finale çıktı mı, önlüğü kazandı mı?

Masterchef Hasan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çeyrek final yarışmasında ter döken isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Masterchef Hasan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Masterchef'te 12 Ağustos yapılan yarışmada Hasan'ın tabağı en iyisi seçildi ve ana kadroya girdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

MASTERCHEF HASAN ELENDİ Mİ?

MasterChef'in 82. bölümünde Hasan'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Hasan, kız arkadaşının annesinin vefatından dolayı 82. bölümünde yer almadığını açıkladı.

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