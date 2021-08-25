Masterchef Hasan kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hasan Biltekin elendi mi? Hasan Biltekin Instagram adresi nedir?

Masterchef'te ana kadrosunda yer alan Hasan Biltekin son dönemde en çok merak edilen isimler arasında. Bunun ardından izleyiciler Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Hasan Biltekin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Hasan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Hasan ana kadroya katılan 10. yarışmacı için final turuna kaldı. Masterchef ana kadroya seçilen onuncu yarışmacı Hasan oldu. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Masterchef'te 12 Ağustos yapılan yarışmada Hasan'ın tabağı en iyisi seçildi ve ana kadroya girdi.

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

Sosyal medya platformu Instagram'da @hasanbiltekinnn kullanıcı adıyla yer alan Hasan'ın, 22 bin takipçisi bulunmaktadır.

HASAN BİLTEKİN MASTERCHEF'TEN ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan Hasan Biltekin'in, Masterchef Türkiye macerası devam etmektedir.