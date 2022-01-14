Masterchef Hasan'ın final menüsü nedir? Eren'in final menüsü nedir? 14 Ocak Masterchef Hasan ve Eren'in final yemeklerinin ismi nedir, hangi ülkeden?
Masterchef'te Hasan ve Eren şampiyon olmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar belirledikleri menüler ile jüriyi etkilemeye çalışıyor. Peki, Masterchef Hasan'ın final menüsü nedir? Eren'in final menüsü nedir? 14 Ocak Masterchef Hasan ve Eren'in final yemeklerinin ismi nedir, hangi ülkeden? Detaylar haberimizde...
TV8'de yayınlanan ve ekranların en çok izlenen yemek programı Masterchef'te final menüleri açıklandı. Yarışmacılar geleneksel ve uluslararası mutfağa göre menülerini belirledi. Peki, Masterchef Hasan'ın final menüsü nedir? Eren'in final menüsü nedir? 14 Ocak Masterchef Hasan ve Eren'in final yemeklerinin ismi nedir, hangi ülkeden? merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...
1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.
Geleneksel Mutfak Menüsü:
- Anadolu
- Altı Ezmeli
- Kapadokya
Uluslararası Mutfak Menüsü:
Deniz Mahsulü Connoli
- Atlas
- Churros
Geleneksel Mutfak Menüsü:
- Urla
- Antep
- Anadolu
Uluslararası Mutfak Menüsü:
- Doğa
- Zarzuela
- Külah
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet