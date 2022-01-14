TV8'de yayınlanan ve ekranların en çok izlenen yemek programı Masterchef'te final menüleri açıklandı. Yarışmacılar geleneksel ve uluslararası mutfağa göre menülerini belirledi. Peki, Masterchef Hasan'ın final menüsü nedir? Eren'in final menüsü nedir? 14 Ocak Masterchef Hasan ve Eren'in final yemeklerinin ismi nedir, hangi ülkeden? merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FİNAL MENÜSÜ NEDİR?

1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

MASTERCHEF HASAN'IN FİNAL MENÜSÜ NEDİR?

Geleneksel Mutfak Menüsü:

Anadolu

Altı Ezmeli

Kapadokya

Uluslararası Mutfak Menüsü:

Deniz Mahsulü Connoli

Atlas

Churros

MASTERCHEF EREN'İN FİNAL MENÜSÜ NEDİR?

Geleneksel Mutfak Menüsü:



Urla

Antep

Anadolu

Uluslararası Mutfak Menüsü:



Doğa

Zarzuela

Külah

Eren'in menüsü

Hasan'ın menüsü

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