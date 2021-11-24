Masterchef hangi takım kazandı? 24 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?

Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak edildi. Öğretmenler Günü'ne özel çekilen bölüm, Adile Sultan Kasrı'ndaki Hababam Sınıfı Müzesi'nde çekildi. 6 çeşit yemeğin yapıldığı bölümde bir takım kazanacak. 24 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?

MASTERCHEF'TE 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi ilk takım oyunu ile başladı. Kaptanlar düellosunu Dilara kazandığı için, Mavi takımın oyunda fazladan iki dakikası avantajına sahip. İki takımın mücadelesinde ilk dokunulmazlık oyununda istenilen yemek okullarda sık yapılan yemekler oldu. MasterChef Türkiye 2021'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün heyecanı yaşanırken unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın sıraları ziyaret edildi. İşte 2. dokunulmazlık oyununun oynanacağı yeni bölümün tanıtımı...

Düğün Çorbası

Lahana sarması

Salçalı makarna

Kuzu fırın

Kayısı hoşafı

Hanımgöbeği

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

Yarışmacılar, siyah önlükten kurtulmak, dokunulmazlık alarak potadan kurtulmak için Somer Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Kazanan isim, bir arkadaşını da potaya gönderecek.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

MasterChef 2021'de lezzet mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. On dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takımından bir arkadaşını potaya gönderecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Sonrasında konseyde oylama yapılacak. En fazla adı yazılan yarışmacı, haftanın ikinci eleme adayı olacak.

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