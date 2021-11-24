Masterchef hangi takım kazandı? 24 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında kıyasıya yarış vardı. Bugün Öğretmenler Günü'ne özel bir bölüm çekildi. Masterchef hangi takım kazandı? 24 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?
Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak edildi. Öğretmenler Günü'ne özel çekilen bölüm, Adile Sultan Kasrı'ndaki Hababam Sınıfı Müzesi'nde çekildi. 6 çeşit yemeğin yapıldığı bölümde bir takım kazanacak. 24 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?
Masterchef Türkiye'de yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi ilk takım oyunu ile başladı. Kaptanlar düellosunu Dilara kazandığı için, Mavi takımın oyunda fazladan iki dakikası avantajına sahip. İki takımın mücadelesinde ilk dokunulmazlık oyununda istenilen yemek okullarda sık yapılan yemekler oldu. MasterChef Türkiye 2021'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün heyecanı yaşanırken unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın sıraları ziyaret edildi. İşte 2. dokunulmazlık oyununun oynanacağı yeni bölümün tanıtımı...
- Düğün Çorbası
- Lahana sarması
- Salçalı makarna
- Kuzu fırın
- Kayısı hoşafı
- Hanımgöbeği
Yarışmacılar, siyah önlükten kurtulmak, dokunulmazlık alarak potadan kurtulmak için Somer Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Kazanan isim, bir arkadaşını da potaya gönderecek.
MasterChef 2021'de lezzet mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. On dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takımından bir arkadaşını potaya gönderecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Sonrasında konseyde oylama yapılacak. En fazla adı yazılan yarışmacı, haftanın ikinci eleme adayı olacak.
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