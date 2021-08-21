MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi? MasterChef Hamza instagram hesabı ne?
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MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi? MasterChef Hamza instagram hesabı ne?

MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi? MasterChef Hamza instagram hesabı ne?
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MasterChef 2021 yarışmacılarından Hamza, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Hamza hakkında, MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef HAMZA instagram hesabı ne? MasterChef Hamza kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Hamza hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Hamza kimdir ve MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Hamza kimdir? MasterChef Hamza instagram hesabı ne? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye'de sürdürmektedir.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Hamza Mercimek, Karaköy'de Berlin Line Karaköy isimli bir mekanda şef olarak çalışıyor.

Dedelerinden aldığı aşçılık mesleğini ileri noktalara taşımak ve Anadolu'nun lezzetlerini dünyaya duyurmak için her daim çalışmalar yapmaktadır.

2020'de World Food İstanbul'un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile 'En Yaratıcı Tabak' ödülünü aldı.

MASTERCHEF HAMZA İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Hamza @hamzamercimekk hesabından paylaşımlar yapıyor.

MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi? MasterChef Hamza instagram hesabı ne?
MasterChef Hamza
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MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 Hamza kaç yaşında, evli mi? MasterChef Hamza instagram hesabı ne? - Haberler
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