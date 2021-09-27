Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021 Hamza İnstagram hesabı ne, hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Magazin
Masterchef'te ana kadroda yer aldı. İzleyiciler Hamza kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Hamza Mercimek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...Masterchef Hamza kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor.
Bugün Hamza Masterchef'ten elendi Peki, Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021 Hamza İnstagram hesabı ne, hayatı ve biyografisi!
MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?
Hamza Mercimek 24yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Hamza Mercimek aslen Boluludur. Aslen Bolulu olan Hamza Mercimek İstanbul Karaköy'de çalışmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda yapılan final turunda Hamza'nın tabağı en iyisi seçilmiş ve ana kadroya girmeye hak kazanmıştır.
Sosyal medyayı da aktif kullanan Hamza Mercimek'in İnstagram'da toplamda 2700 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@hamzamercimekk" şeklindedir.
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