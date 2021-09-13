Masterchef Hamza kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Hamza kırmızı takım kaptanı seçildi.. Peki, Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021 Hamza İnstagram hesabı ne, hayatı ve biyografisi!

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

Masterchef'te 13 Eylül günü Hamza kırmızı takım kaptanı olarak seçildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hamza Mercimek 24 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Hamza Mercimek aslen Boluludur. Aslen Bolulu olan Hamza Mercimek İstanbul Karaköy'de çalışmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda yapılan final turunda Hamza'nın tabağı en iyisi seçilmiş ve ana kadroya girmeye hak kazanmıştır.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Hamza Mercimek'in İnstagram'da toplamda 2700 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@hamzamercimekk" şeklindedir.

HAMZA MERCİMEK KAPTAN MI OLDU?

Bugün yapılan yarışmada mavi takım kaptanı Dilara olmuştu. Kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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