MasterChef 2021'de ana kadro tamamlanmaya başlarken bir yandan da yarışmaya veda edenler belli oluyor. 26 Eylül akşamı da bir yarışmacı veda edecek Peki bu isim Hamzamı oldu. MasterChef Hamza elendi mi? İşte, detaylar…

MASTERCHEF SON ÜÇE KALANLAR

MasterChef Türkiye ele grubunda en iyi 3 yarışmacı

1. Hasan

2. Sergen

3. Burcu

Geriye kalan 3 yarışmacıdan birisi bu gece MasterChef'e veda edecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Eleme grubu yarışmacılar:

1. Emre

2. Mustafa Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3. Hamza

ELEME TURUNUN BİRİNCİSİ

Eleme turu birincisi Mustafa oldu. Bu sonuçla Hamza veya Emre'den birisi yarışmaya veda edecek.

Veda eden isim az sonra açıklanacak.

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