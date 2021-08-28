Masterchef Hamza diskalifiye mi oldu?
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Masterchef Hamza diskalifiye mi oldu?

Masterchef Hamza diskalifiye mi oldu?
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YouTuber Ata Benli'nin son yayınladığı videosunun ardından MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek hakkında Masterchef Hamza diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Masterchef Hamza kimdir?

Masterchef Hamza diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye, geniş izleyici kitlesiyle yayın hayatına devam ediyor. Magazin gündeminde yer alan haberler sonrası Masterchef Hamza diskalifiye mi oldu? Masterchef Hamza diskalifiye mi olacak? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Masterchef Hamza kimdir?

MASTERCHEF HAMZA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Sosyal medya fenomenleri Burak Sağıroğlu ve Ata Benli, YouTube kanalında MasterChef Türkiye 2021'in ana kadro yarışmacılarıyla ilgili bir video yayınladı. Yarışmacılarla ilgili fikirlerini sunan fenomenlerden Ata Benli, Hamza Mercimek'le ilgili 2 hafta önce öğrendiği bir olayı da anlattı.

MESAJLARI TEK TEK OKUDU

Ana kadro elemeleri esnasında Hamza Mercimek'e bir fan sayfası açıldığından bahseden Ata Benli, yarışmacının özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir olay anlattı. Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hamza, yaşını soruyor ve ısrarla 'Anlık fotoğraf at bir bakayım' diyor. Daha da kötüsü var ki Hamza ikna olmak için kişiden eliyle 2 işareti yaparak fotoğraf atmasını istiyor. Bunun üstüne 20 yaşındaki fan sayfasının verdiği cevap da şu, 'Ben sadece seni destekliyorum. Aşık falan değilim.' Hamza sen daha ilk haftadan buralara nasıl düştün ya?" dedi.

MasterChef Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadınla konuşmaları ifşa oldu

"KONUŞMALAR 14 GÜN ÖNCESİNİN"

Yarışmacıların ana kadroya seçildikten sonra telefonlarının elinden alındığını söyleyen Ata Benli, bu konuşmaların 14 gün öncesine ait olduğunu ve mesajları bilerek gizli şekilde verdiğini söyledi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Masterchef Hamza, 24 yaşındadır. Aslen Bolu Mengenli olan yarışmacı, Karaköy'de özel bir restoranda çalışıyor. Ailesinin tümünün yemekle uğraştığını belirten Hamza Mercimek, yarışmaya kendini ispatlamak için katıldı.

MasterChef Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadınla konuşmaları ifşa oldu
MasterChef Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadınla konuşmaları ifşa oldu
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