Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma, her sezon olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Yarışmacılar ise performansları kadar kişisel özellikleriyle de merak konusu. MasterChef Hakan kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Hakan elendi mi, ana kadroya girdi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

2024-2025 sezonunda MasterChef Türkiye finalinde Onur ve Kerem kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu. Bu başarıyla birlikte Onur, MasterChef tarihine adını yazdırmayı başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye'nin jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yine üç usta şef jüri olarak yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR?

Hakan Altunbaş, aslen Zonguldaklıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hakan, geçen yıl da yarışmaya katılmıştı.

Hakan Altunbaş MasterChef 2024 sezonunda da yarışmıştı. İlk turu başarıyla geçen yarışmacı, ikinci turda yaptığı yemekte yaşanan kılçık problemi nedeniyle elenmişti.

MASTERCHEF HAKAN ELENDİ Mİ?

MasterChef Hakan ana kadroya girmek için mücadele ediyor