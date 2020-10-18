Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var? 18 Ekim Masterchef kim elendi?
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Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var? 18 Ekim Masterchef kim elendi?

18.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:46
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var? 18 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef Türkiye 18 Ekim 2020 bölümünde 6 isim son eleme potasındaydı. Eleme potasına kimler gitti? 18 Ekim Masterchef elenen kim oldu? Eleme adayları kimler? Masterchef Didem kim? Masterchef Özgül kim? Masterchef Tanya kim?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya elenmemek için yarışıyor.

Emir 1. oldu. En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Emir'inki seçildi.

İlk 3 isim şu şekilde:

1. isim : Emir

2. isim : Uğur

3. isim : Esra

Buna göre bu 3 isim dışındakiler son dokunulmazlık oyunu oynayacak. Ardından aralarından bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te 3 eleme adayı açıklandı. Şeflerin seçimine göre Didem, Özgül ve Tanya son eleme adayları seçildi. Buna göre bu üçlü isim kendi aralarında haftanın son dokunulmazlık oyununu oynayacak.

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