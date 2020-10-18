Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? 18 Ekim Pazar dokunulmazlık oyunu kimler arasında oynanacak? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu dün ekranlara geldi. Kırmızı takımın 26-19 dokunulmazlığı kazanmasıyla mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 17 Ekim Cumartesi bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 5. ve 6. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 5. ve 6. eleme adayları kimler? 17 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Ekim Cumartesi haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kırmızı takım 26-19 kazandı. Ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Bu yarışmanın sonucunda bireysel dokunulmazlığı Ebru kazandı. Ebru 5. eleme adayı olarak Esra'nın ismini söyledi. Yapılan oylamada ise 6. eleme adayı Tanya oldu.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER?

5. eleme adayı Esra olurken 6. eleme adayı ise Tanya olmuştur. Buna göre bu haftanın altı eleme adayı isimleri aşağıdaki gibidir.

1. eleme adayı : Didem

2. eleme adayı : Özgül

3. eleme adayı : Emir

4. eleme adayı : Uğur

5. eleme adayı : Esra

6. eleme adayı : Tanya

Bugün yani 18 Ekim Pazar günü 6 eleme adayı aralarında dokunulmazlık oyunu oynayacak ve bir kişi yarışmaya veda edecek.